Владимир Мышкин: Молодых ребят надо обязательно привлекать в состав сборной
Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.
- Что
можете сказать о таком молодом составе
сборной России на кубок Карьяла?
- Ну, это дело тренера и его штаба. Молодых ребят надо обязательно привлекать в состав национальной команды. Поиграют, мы посмотрим, а потом уже и будем говорить правильно они сделали или нет.
- Кто
должен защищать ворота сборной более
опытный для игр в сборной Сорокин или
Шестеркин, которой отлично начал сезон?
- Вратари хорошие оба, я с ними работал и в юниорской команде и в молодежной, я их очень хорошо знаю. Будет интересно, как они себя проявят. Что один, что второй очень достойные, оба должны получить шанс проявить себя.
- Как
вам противостояние Ковальчука и Мозякина?
Почему их нет в составе сборной?
- Ну это нападающие, пусть сами там разбираются, я больше за вратарями слежу, мне это интереснее. А в сборную не взяли опять же, что бы проверить.
Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).