Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Мышкин: Молодых ребят надо обязательно привлекать в состав сборной

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.

- Что можете сказать о таком молодом составе сборной России на кубок Карьяла?
- Ну, это дело тренера и его штаба. Молодых ребят надо обязательно привлекать в состав национальной команды. Поиграют, мы посмотрим, а потом уже и будем говорить правильно они сделали или нет.

- Кто должен защищать ворота сборной более опытный для игр в сборной Сорокин или Шестеркин, которой отлично начал сезон?
- Вратари хорошие оба, я с ними работал и в юниорской команде и в молодежной, я их очень хорошо знаю. Будет интересно, как они себя проявят. Что один, что второй очень достойные, оба должны получить шанс проявить себя.

- Как вам противостояние Ковальчука и Мозякина? Почему их нет в составе сборной?
- Ну это нападающие, пусть сами там разбираются, я больше за вратарями слежу, мне это интереснее. А в сборную не взяли опять же, что бы проверить.

Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Мы в этом составе можем увидеть перспективы на будущееПрезидент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал состав хоккейной сборной России на Кубок Карьяла.Ничушкин тренируется в одной тройке со Светлаковым и ГолышевымХоккеисты сборной России готовятся к выступлению на Кубке Карьяла - первом этапе Евротура в сезоне-2016/17.Артемий Панарин: На Кубке мира забыл, как играть, и потерял уверенность в себеФорвард «Чикаго» Артемий Панарин заявил, что не чувствует уверенности в себе в начале сезона.Александр Гуськов: Перед сборной не стоит задача выиграть Евротур, надо посмотреть, кто может усилить команду в будущемБывший хоккеист, комментатор Александр Гуськов прокомментировал список игроков, которые поедут на первый этап Евротура — финский Кубок «Карьяла» — в составе сборной России.Капитаном сборной России в ноябре должен стать… Ковальчук!Капитаном сборной России в ноябре должен стать… Ковальчук!Кадровый просчет Олега Знарка перед финским этапом Евротура, который еще не поздно исправить.Павел Дацюк: На Еврохоккейтур в сборную России надо вызывать молодых парней, пробовать ихКапитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о хоккеистах, которые вызваны в сборную России на матчи Кубка Карьяла.«Люди Х. Часть 2». Молодые снайперы сборной Знарка«Люди Х. Часть 2». Молодые снайперы сборной Знарка«Советский спорт» продолжает знакомить своих читателей с молодыми игроками нашей национальной команды на Кубке Карьяла-2016.Борис Майоров: Жаль, что Гусев оказался в сборной без привычных партнеров из СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о составе сборной России на Кубке Карьяла-2016.«Люди Х. Часть 1». Кто защитит честь сборной России на Кубке Карьяла-2016«Люди Х. Часть 1». Кто защитит честь сборной России на Кубке Карьяла-2016Обозреватель «Советского спорта» знакомит наших читателей с молодыми вратарями и защитниками нашей национальной команды.Борис Майоров: Состав у сборной достойный, но на чемпионат мира поедут другиеБорис Майоров: Состав у сборной достойный, но на чемпионат мира поедут другиеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о намеренно молодежном составе сборной России на первом этапе Евротура.Олег Знарок: Нужно давать шанс молодым ребятам в сборной. Никто не знает, будут ли игроки НХЛ на ОлимпиадеГлавный тренер СКА и сборной России Олег Знарок прокомментировал состав национальной команды на первый этап Еврохоккейтура - Кубок «Карьяла».Олег Знарок: Уже состав сборной напечатали? Я не виделГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Илья Ковальчук: Очень рад за ребят из СКА, вызванных в сборнуюНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Александр Барабанов: Даже не знал, что меня вызвали в сборнуюНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСКА выиграл десятый матч подряд, и главные роли в этой победе сыграли не те, кого Олег Знарок вызвал в сборную на финский этап Евротура.Владислав Третьяк: Не соглашусь с критиками, говорящими, что сильно отстаем от канадцев, шведов, финновПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк не согласился с критиками, говорящими, что сборная России сильно отстает от Канады, Швеции и Финляндии.Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Обозреватель «Советского спорта» комментирует состав сборной России, которую Олег Знарок везет на Кубок Карьяла в Хельсинки.Владислав Третьяк: Знарок всем дает шанс. Быков не давал, он возил только основную командуПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил методы работы Вячеслава Быкова и Олега Знарка.Стал известен состав сборной России для участия в Кубке КарьялаСтал известен список хоккеистов сборной России, которые примут участие в Кубке Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»Состав сборной России на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).

Россия
Россиякалендарьстатистика
мышкин владимир
мышкин владимир

Cпецпредложение