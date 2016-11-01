Владимир Мышкин: Молодых ребят надо обязательно привлекать в состав сборной

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.

- Что можете сказать о таком молодом составе сборной России на кубок Карьяла?

- Ну, это дело тренера и его штаба. Молодых ребят надо обязательно привлекать в состав национальной команды. Поиграют, мы посмотрим, а потом уже и будем говорить правильно они сделали или нет.

- Кто должен защищать ворота сборной более опытный для игр в сборной Сорокин или Шестеркин, которой отлично начал сезон?

- Вратари хорошие оба, я с ними работал и в юниорской команде и в молодежной, я их очень хорошо знаю. Будет интересно, как они себя проявят. Что один, что второй очень достойные, оба должны получить шанс проявить себя.

- Как вам противостояние Ковальчука и Мозякина? Почему их нет в составе сборной?

- Ну это нападающие, пусть сами там разбираются, я больше за вратарями слежу, мне это интереснее. А в сборную не взяли опять же, что бы проверить.

Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).