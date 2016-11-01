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Ничушкин тренируется в одной тройке со Светлаковым и Голышевым

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной России провели тренировку в рамках подготовки к выступлению на Кубке Карьяла – первом этапе Евротура в сезоне-2016/17.

Российская команда во вторник работала в следующих сочетаниях:

Вратари: Василий Демченко, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

Красные: Виктор Антипин - Алексей Береглазов, Александр Барабанов - Николай Прохоркин - Никита Гусев;

Синие: Богдан Киселевич - Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин - Андрей Светлаков - Анатолий Голышев;

Белые: Андрей Миронов - Артем Зуб, Степан Санников - Владимир Ткачев - Сергей Шумаков, Константин Окулов.

Черные: Илья Любушкин - Рушан Рафиков, Вячеслав Лещенко - Павел Красковский - Егор Коршков;

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

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