Ничушкин тренируется в одной тройке со Светлаковым и Голышевым
Хоккеисты сборной России провели тренировку в рамках подготовки к выступлению на Кубке Карьяла – первом этапе Евротура в сезоне-2016/17.
Российская команда во вторник работала в следующих сочетаниях:
Вратари: Василий Демченко, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
Красные: Виктор Антипин - Алексей Береглазов, Александр Барабанов - Николай Прохоркин - Никита Гусев;
Синие: Богдан Киселевич - Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин - Андрей Светлаков - Анатолий Голышев;
Белые: Андрей Миронов - Артем Зуб, Степан Санников - Владимир Ткачев - Сергей Шумаков, Константин Окулов.
Черные: Илья Любушкин - Рушан Рафиков, Вячеслав Лещенко - Павел Красковский - Егор Коршков;
Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).