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Войцех Ковалевски: Уверен, во время игры Акинфеев не думает о своей серии в Лиге чемпионов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший вратарь «Спартака» и «Шахтера» Войцех Ковалевски поделился своим мнением об антирекордной серии Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

- Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Ситуация, в которой находится Акинфеев, всегда оказывает определенное давление. Я уверен на 100%, что Игорь не думает об этом во время игры. К тому же он не один выходит на поле в составе ЦСКА и не он один отвечает за то, что происходит в обороне. Насколько я знаю, в последних матчах Лиги чемпионов он является одним из самых ярких футболистов своей команды. Что ж, не всегда вратарь способен выручить, иногда это просто невозможно, - заявил Ковалевски.

Напомним, серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов составляет уже 40 матчей. Во всех этих играх (начиная с 2006 года) вратарь ЦСКА пропускал как минимум один мяч. 

Войцех Ковалевски играл за «Спартак» в 2003 - 2007 годах. В минувший уик-энд поляк посетил столичное дерби на «Открытие Арене».

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Матч

Монако - ЦСКА

Место и дата

02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция


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