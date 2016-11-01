«Спартак» выпустил энциклопедию к 70-летию клуба

В Музее хоккейной славы, что в Парке легенд, прошла презентация энциклопедии «Спартака».

В Зале хоккейной славы собрались ветераны красно-белых – неистовый капитан команды Борис Майоров, нападающий Александр Мартынюк, забивший на ЧМ-73 в Москве восемь шайб в матче со сборной Западной Германии. Оба – трехкратные чемпионы страны. А также Анна Алешина, председатель добровольного общества «Спартак», авторы книги – два Михаила, Галактионов и Михаил Березкин.

- Мы решили дополнить энциклопедию, вышедшую в 2007 году, новыми фактами, сведениями, статистикой, - рассказали авторы. – Ведь за 10 лет случилось немало событий в истории клуба. Поэтому решили уделить место победе молодежной команды в Кубке Харламова, рассказать о героях этого периода. Причем материалы для книги мы заимствовали в газете «Советский спорт» и других изданиях.

- Я узнал о новой книге совсем недавно и был приятно удивлен, - признался эксперт «Советского спорта» Борис Майоров. – Приятно, когда помнят о славной истории. А «Спартак» может ею гордиться. Хотя хочется, чтобы наша команда показывала результаты хотя бы второй половины 70-х - первой половины 80-х, когда «Спартак» ходил в призерах.

Увы, в славный 70-летний юбилей мы возвращаемся к истокам – ищем утерянный комбинационный стиль, заимствованный у нас канадцами.

- Есть ли в современном «Спартаке» звезды, наследники чемпионов?

- Назову Вячеслава Лещенко, раз его вызвали в сборную. Боец, смелый, настойчивый…

Книга и в самом деле впечатляет. 70 исторических матчей «Спартака», сдобренных не только описанием, но и статистикой, свидетельствами очевидцев и уникальными фотографиями. А полиграфия…Слово м, желанный подарок не только для болельщиков «Спартака», но и для всех поклонников хоккея.