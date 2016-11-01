«Ростов» проиграл «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА

Во вторник в матче 4-го тура группы D Юношеской лиги УЕФА футболисты «Ростова» уступили «Атлетико». Встреча прошла в городе Махадаонде и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 72-й минуте забил Джованни Наварро.

После этой встречи «Атлетико» набрал 7 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Ростов» потерпел четвертое поражение подряд и расположился на четвертом месте.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Баварией». «Атлетико» встретится с ПСВ.