«Ростов» проиграл «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА
Во вторник в матче 4-го тура группы D Юношеской лиги УЕФА футболисты «Ростова» уступили «Атлетико». Встреча прошла в городе Махадаонде и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч во встрече на 72-й минуте забил Джованни Наварро.
После этой встречи «Атлетико» набрал 7 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Ростов» потерпел четвертое поражение подряд и расположился на четвертом месте.
В следующем туре «Ростов» сыграет с «Баварией». «Атлетико» встретится с ПСВ.
Матч
Атлетико (мол) - Ростов (мол) - 1:0 (0:0)
Голы
Наварро 72 (1:0).
Состав
Ростов (мол): Гошев, Киряков, Вебер (Петров, 82), Тананеев, Сухомлинов, Дулаев (Карнута, 52), Кондрюков (Станкевич, 84), Забродин, Нескоромный, Мкртчян, Соловьёв
Место и дата
01 ноября 14:00, , Онлайн-трансляция
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