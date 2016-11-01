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ТГУ с победы начинает домашний этап НСФЛ

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Тамбове двумя матчами стартовал очередной мини-турнир в рамках Национальной Студенческой Футбольной Лиги.

Помимо хозяев этапа – команды ТГУ, в турнире принимают участие два коллектива из Санкт-Петербурга и один - из Ставрополя.

В стартовом матче между СКФУ и СПбГУ победу отпраздновали ставропольцы со счетом 3:0. Точными ударами отметились Алан Хугаев и дважды Евгений Хотимский. Это четвертое поражение в четырех матчах для питерской команды, а в графе «забитые мячи» как и прежде горит печальный ноль.

Следом вышли на поле хозяева (Тамбовский Государственный Университет) и сумели нанести первое поражение в сезоне СПбГУПТД, которые до сегодняшнего дня очков не теряли. Победа со счетом 2:1, благодаря хлестким ударам Гусева и Архипова подняла ТГУ на третье место в турнирной таблице.

Матч

СКФУ - СПбГУ - 3:0 (2:0)

Голы

Хугаев 26 (1:0). Хотимский 28 (2:0). Хотимский 50 (3:0).

Судья:

Павел Шишкин (Россия)

Место и дата

01 ноября 11:30, ТГУ, Онлайн-трансляция

Матч

ТГУ - СПбГУПТД - 2:1 (2:1)

Голы

Гусев 2 (1:0). Архипов 23 (2:0). Гуляев 30 (2:1).

Судья:

Сергей Тихонов (Россия)

Место и дата

01 ноября 14:30, ТГУ, Онлайн-трансляция

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