ТГУ с победы начинает домашний этап НСФЛ

Сегодня в Тамбове двумя матчами стартовал очередной мини-турнир в рамках Национальной Студенческой Футбольной Лиги.

Помимо хозяев этапа – команды ТГУ, в турнире принимают участие два коллектива из Санкт-Петербурга и один - из Ставрополя.

В стартовом матче между СКФУ и СПбГУ победу отпраздновали ставропольцы со счетом 3:0. Точными ударами отметились Алан Хугаев и дважды Евгений Хотимский. Это четвертое поражение в четырех матчах для питерской команды, а в графе «забитые мячи» как и прежде горит печальный ноль.

Следом вышли на поле хозяева (Тамбовский Государственный Университет) и сумели нанести первое поражение в сезоне СПбГУПТД, которые до сегодняшнего дня очков не теряли. Победа со счетом 2:1, благодаря хлестким ударам Гусева и Архипова подняла ТГУ на третье место в турнирной таблице.

Матч СКФУ - СПбГУ - 3:0 (2:0) Голы Хугаев 26 (1:0). Хотимский 28 (2:0). Хотимский 50 (3:0). Судья: Павел Шишкин (Россия) Место и дата 01 ноября 11:30, ТГУ, Онлайн-трансляция