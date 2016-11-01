Евгений Гинер: Я полностью доверяю Леониду Слуцкому

Президент ЦСКА Евгений Гинер подтвердил, что он по-прежнему всецело доверяет главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

- Мы очень много говорим о зарубежных чемпионатах, где давление на тренеров является нормой. У нас это только начало входить в норму. Тренер должен держаться в такой ситуации.

У меня полное доверие к Леониду Викторовичу. Бывает, люди устают. То, что он уходил в сборную и проработал там какое-то время, тоже сказалось. Опыт помогает в следующий раз не сделать ошибку или неправильный шаг, - рассказал Гинер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Евгений Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За это время команда шесть раз становилась чемпионом России.

В данный момент армейцы занимают третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, отставая от «Зенита» и «Спартака» на семь очков.

Леонид Слуцкий занимает пост главного тренера ЦСКА с 2009 года.

