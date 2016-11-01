Владислав Третьяк: Мы в этом составе можем увидеть перспективы на будущее

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.

- Знарок - молодец. Мы пробуем молодежь сейчас. Они пробуют, потому что нужен ответ на вопрос: что дальше? Сегодня мы видим, что молодежная команда всегда при медалях. Но мы и дальше должны их видеть, должны дать возможность проявить себя. Помню, когда меня в первый раз в сборную вызвали, я две ночи не спал

Вот вам пример Кубка мира и североамериканской сборной. Им необходимо имя! Ребята уже мастера, надо просто дать им возможность. И у нас есть возможность в Евротуре, мы все равно ставим задачу выиграть. Понимаю, что тяжело, но когда бывает легко? Самое главное, что мы в этом составе можем увидеть перспективы на будущее, - передает слова Третьяка «Р-Спорт».

Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).