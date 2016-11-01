Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Третьяк: Мы в этом составе можем увидеть перспективы на будущее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.

- Знарок - молодец. Мы пробуем молодежь сейчас. Они пробуют, потому что нужен ответ на вопрос: что дальше? Сегодня мы видим, что молодежная команда всегда при медалях. Но мы и дальше должны их видеть, должны дать возможность проявить себя. Помню, когда меня в первый раз в сборную вызвали, я две ночи не спал

Вот вам пример Кубка мира и североамериканской сборной. Им необходимо имя! Ребята уже мастера, надо просто дать им возможность. И у нас есть возможность в Евротуре, мы все равно ставим задачу выиграть. Понимаю, что тяжело, но когда бывает легко? Самое главное, что мы в этом составе можем увидеть перспективы на будущее, - передает слова Третьяка «Р-Спорт».

Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Мышкин: Молодых ребят надо обязательно привлекать в состав сборнойОлимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.Ничушкин тренируется в одной тройке со Светлаковым и ГолышевымХоккеисты сборной России готовятся к выступлению на Кубке Карьяла - первом этапе Евротура в сезоне-2016/17.Артемий Панарин: На Кубке мира забыл, как играть, и потерял уверенность в себеФорвард «Чикаго» Артемий Панарин заявил, что не чувствует уверенности в себе в начале сезона.Александр Гуськов: Перед сборной не стоит задача выиграть Евротур, надо посмотреть, кто может усилить команду в будущемБывший хоккеист, комментатор Александр Гуськов прокомментировал список игроков, которые поедут на первый этап Евротура — финский Кубок «Карьяла» — в составе сборной России.Капитаном сборной России в ноябре должен стать… Ковальчук!Капитаном сборной России в ноябре должен стать… Ковальчук!Кадровый просчет Олега Знарка перед финским этапом Евротура, который еще не поздно исправить.«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждать«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждатьИгроки СКА – об одиннадцатой победе подряд, а Олег Знарок – о тяжелой доле тренера-совместителя.Олег Знарок: Заметил ли, что у сборников выросли крылья? Нет, сейчас разденутся – посмотрюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).Павел Дацюк: На Еврохоккейтур в сборную России надо вызывать молодых парней, пробовать ихКапитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о хоккеистах, которые вызваны в сборную России на матчи Кубка Карьяла.«Люди Х. Часть 2». Молодые снайперы сборной Знарка«Люди Х. Часть 2». Молодые снайперы сборной Знарка«Советский спорт» продолжает знакомить своих читателей с молодыми игроками нашей национальной команды на Кубке Карьяла-2016.Борис Майоров: Жаль, что Гусев оказался в сборной без привычных партнеров из СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о составе сборной России на Кубке Карьяла-2016.«Люди Х. Часть 1». Кто защитит честь сборной России на Кубке Карьяла-2016«Люди Х. Часть 1». Кто защитит честь сборной России на Кубке Карьяла-2016Обозреватель «Советского спорта» знакомит наших читателей с молодыми вратарями и защитниками нашей национальной команды.Борис Майоров: Состав у сборной достойный, но на чемпионат мира поедут другиеБорис Майоров: Состав у сборной достойный, но на чемпионат мира поедут другиеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о намеренно молодежном составе сборной России на первом этапе Евротура.Владимир Ткачев: В сборной немного другой уровеньНападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над «Барысом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в Кубке Карьяла.«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)Реакция Ковальчука на невызов на Кубок «Карьяла» и пояснение выбора в национальную команду от Олега Знарка.Олег Знарок: Нужно давать шанс молодым ребятам в сборной. Никто не знает, будут ли игроки НХЛ на ОлимпиадеГлавный тренер СКА и сборной России Олег Знарок прокомментировал состав национальной команды на первый этап Еврохоккейтура - Кубок «Карьяла».Олег Знарок: Уже состав сборной напечатали? Я не виделГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Илья Ковальчук: Очень рад за ребят из СКА, вызванных в сборнуюНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Александр Барабанов: Даже не знал, что меня вызвали в сборнуюНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСКА выиграл десятый матч подряд, и главные роли в этой победе сыграли не те, кого Олег Знарок вызвал в сборную на финский этап Евротура.Владислав Третьяк: Не соглашусь с критиками, говорящими, что сильно отстаем от канадцев, шведов, финновПрезидент федерации хоккея России Владислав Третьяк не согласился с критиками, говорящими, что сборная России сильно отстает от Канады, Швеции и Финляндии.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
Кубок Карьяла
Кубок Карьяла

Cпецпредложение