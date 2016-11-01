Александр Бубнов: Ростовчане сами не верят, что они смогут забить в Мадриде
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Атлетико»
- «Ростов». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового
турнира Лиги чемпионов.
«В первую очередь «Ростов» попытается как
можно меньше пропустить. Сесар Навас вовсе сказал, что они будут
играть на 0:0. Обычно говорят «на ничью», а он заявляет
именно о нулевой. Это означает, что ростовчане сами не верят, что
смогут забить.
В Мадриде «Атлетико» гонял «Баварию»,
«Ростову» будет невероятно трудно сыграть на ноль, тем более что хозяева
относятся к ним очень серьезно — это можно заключить
по высказываниям Диего Симеоне и Фернандо Торреса перед игрой», - цитирует Бубнова
Sportbox.ru.
Матч «Атлетико» - «Ростов» состоится сегодня и начнется в 21:45 по Москве. Sovsport.ru проведет его текстовую трансляцию.