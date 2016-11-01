Александр Бубнов: Ростовчане сами не верят, что они смогут забить в Мадриде

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Атлетико» - «Ростов». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«В первую очередь «Ростов» попытается как можно меньше пропустить. Сесар Навас вовсе сказал, что они будут играть на 0:0. Обычно говорят «на ничью», а он заявляет именно о нулевой. Это означает, что ростовчане сами не верят, что смогут забить.

В Мадриде «Атлетико» гонял «Баварию», «Ростову» будет невероятно трудно сыграть на ноль, тем более что хозяева относятся к ним очень серьезно — это можно заключить по высказываниям Диего Симеоне и Фернандо Торреса перед игрой», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Атлетико» - «Ростов» состоится сегодня и начнется в 21:45 по Москве. Sovsport.ru проведет его текстовую трансляцию.