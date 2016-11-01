Александр Поветкин стал соучредителем новой промоутерской компании
Экс-чемпион мира в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин и боец ММА Сергей Харитонов основали промоутерскую компанию, получившую название «Корпорация чемпионов».
- Создана промоутерская компания «Корпорация чемпионов». Ее учредители - Александр Поветкин, Сергей Харитонов, тренер Руслан Кривуша и бизнесмен Эдуард Филбегер, - цитирует представителя пресс-службы клуба «Витязь Fight» агентство ТАСС.
Напомним, 17 декабря в Екатеринбурге олимпийский чемпион Афин-2004 Александр Поветкин проведет бой за временный чемпионский пояс WBC с канадцем Бермейном Стиверном.
37-летний российский тяжеловес выступает под знаменами компании «Мир Бокса», главой которой является Андрей Рябинский.
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