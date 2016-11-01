Питер «ppd» Дагер: «Я могу вернуться в игру, я никогда официально не заканчивал карьеру»

Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является управляющим директором организации, в интервью theScore esports заявил, что еще может возобновить карьеру.



«Это было командное решение. Мы говорили об этом после The International, пытались понять, чего мы хотим добиться в следующем году. И все согласились, что для меня будет лучше, по крайней мере, сейчас отойти от игры и заняться чем-то более связанным с бизнесом. Это то, чего я очень ждал и к чему долгое время стремился.

Раньше у меня была возможность играть, но сейчас моя должность занимает все мое время и это было бы неправильно делить его между развитием бизнеса и лидерством в составе по Dota.



Люди говорят об окончании карьеры, но я не совсем с этим согласен. Я делаю то, что сейчас лучше для меня. Я могу вернуться в игру, я никогда официально не заканчивал карьеру. Я все еще играю в Dota 2 каждый день, когда есть возможность и я все еще очень хорош, как мне кажется. Кто знает, что случится в будущем, но сейчас я сделал свой выбор в пользу других возможностей».



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