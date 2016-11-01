Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Ротенберг: Со следующего сезона в МХЛ будет играть китайский клуб

Источник:  Twitter.comКомментарии

В следующем сезоне в МХЛ будет выступать клуб из Китая. Об этом заявил Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Можно рассчитывать, что со следующего сезона китайский клуб будет играть в МХЛ. Скорее всего, в Харбине», - сказал Роман Ротенберг. Его слова в своем твиттере приводит корреспондент «Р-Спорт» Семен Галькевич.

Ранее стало известно, что ХК «Харбин» стал фарм-клубов китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар», который дебютировал в лиге в нынешнем сезоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В ФХР обдумывают целесообразность проведения Кубка мираВице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что спортивная организация анализирует экономическую целесообразность организации Кубка мира 2020 года.Роман Ротенберг: Санкции затрудняют денежные переводы «Йокериту», это логичноВице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал непростую финансовую ситуацию, сложившуюся в финском «Йокерите».Владимир Юрзинов: Мы постоянно занимаемся с китайскими хоккеистамиГлавный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов после победы своей команды над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил удовлетворение от игры подопечных.«Адмирал» дома уступил «Куньлуню»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Куньлуня».Александр Андриевский: Во втором периоде нам повезло: соперник не попадал в пустые ворота, и Налимов оставлял нас в игреГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).Владимир Юрзинов: Приятно, что на матчах «Адмирала» по-хорошему патриотичная атмосфераГлавный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:3).«Адмирал» выиграл у «Куньлунь Ред Стар»«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Загидулин отыграл на ноль первый матч в карьере21-летний вратарь команды-новичка КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Артем Загидулин в матче с «Амуром» (1:0) впервые в карьере отстоял на ноль.Зак Юйэнь: Твердо намерены сыграть свою роль в развитии хоккея в КитаеКитайский защитник «Куньлуня» Зак Юйэнь прокомментировал свою первую шайбу в КХЛ.Первый в КХЛ гол китайского игрока принес «Куньлуню» победу над «Амуром»«Куньлунь» дома взял верх над «Амуром» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.Посмотрите на новых голеадоров КХЛ – казаха Рыспаева и китайца Юйэня (видео)Посмотрите на новых голеадоров КХЛ – казаха Рыспаева и китайца Юйэня (видео)В этот-то раз нам, похоже, повезло с главным дерби всея Руси.Зак Юйэнь стал первым китайцем, забившим в КХЛЗащитник «Куньлунь Ред Стар» Зак Юйэнь открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».Китайцы наступают! «Куньлунь» вытеснил из зоны плей-офф наши известные клубыКитайцы наступают! «Куньлунь» вытеснил из зоны плей-офф наши известные клубыОбозреватель «Советского спорта» – о победе китайской команды над «Локомотивом» и шансах «Куньлуня» удержаться в лидирующей восьмерке.«Куньлунь» обыграл «Локомотив»«Куньлунь» дома взял верх над «Локомотивом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Дубли Мозякина и Коваржа помогли «Магнитке» обыграть «Куньлунь»«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Мозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомМозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомКак капитан «Магнитки» Сергей Мозякин вернул себе звание лучшего снайпера и бомбардира лиги в поединке с «Куньлунем».«Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».Максим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудитМаксим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудитНападающий «Витязя» Максим Афиногенов в интервью Spb.Sovsport.ru – о появлении «Куньлуня», Кубке мира и примере СКА для других клубов КХЛ.Владимир Юрзинов: В третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым» игра шла до голаГлавный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший высказал мнение о победном для своей команды матче против «Салавата Юлаева».Кто навел порчу на Мозякина и Билла? Топ-5 главных событий хоккейного дня КХЛКто навел порчу на Мозякина и Билла? Топ-5 главных событий хоккейного дня КХЛОбозреватель «Советского спорта» выделяет пять самых ярких моментов в прошедших накануне матчах КХЛ.

Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Роман Ротенберг
Роман Ротенбергвсе новости
МХЛ
МХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение