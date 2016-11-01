Роман Ротенберг: Со следующего сезона в МХЛ будет играть китайский клуб
В следующем сезоне в МХЛ будет выступать клуб из Китая. Об этом
заявил Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
«Можно рассчитывать, что со следующего сезона китайский клуб будет
играть в МХЛ. Скорее всего, в Харбине», - сказал Роман Ротенберг. Его
слова в своем твиттере приводит корреспондент «Р-Спорт» Семен Галькевич.
Ранее стало известно, что ХК «Харбин» стал фарм-клубов китайского клуба
КХЛ «Куньлунь Ред Стар», который дебютировал в лиге в нынешнем сезоне.
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