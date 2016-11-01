Роман Ротенберг: Со следующего сезона в МХЛ будет играть китайский клуб

В следующем сезоне в МХЛ будет выступать клуб из Китая. Об этом заявил Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Можно рассчитывать, что со следующего сезона китайский клуб будет играть в МХЛ. Скорее всего, в Харбине», - сказал Роман Ротенберг. Его слова в своем твиттере приводит корреспондент «Р-Спорт» Семен Галькевич.

Ранее стало известно, что ХК «Харбин» стал фарм-клубов китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар», который дебютировал в лиге в нынешнем сезоне.