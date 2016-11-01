Льюис Хэмилтон: Если я не стану чемпионом, жизнь на этом не закончится
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что
невыигрыш чемпионского титула в нынешнем сезоне не станет для него личной
трагедией. Напомним, что он пока уступает своему партнеру по команде Нико
Росбергу.
«Я не готовлю себя к поражению.
Но в моей карьере уже был подобный опыт. Я проиграл в 2007-м. Я знаю, что если
проиграю сейчас, это не будет так обидно, как в сезоне-2007. В своей карьере я
проиграл много гонок и один чемпионат мира. Опыт поражений у меня имеется.
Если говорить о текущем
положении дел в общем зачете, то больше шансов на то, что я проиграю
чемпионство, чем выиграю четвертый титул. Безусловно, трудно смириться с
проигрышем, но с этим ничего не поделаешь. Если я буду повержен в 2016-м, на
этом жизнь не закончится», - цитирует Хэмилтона Autosport.
Льюис
становился чемпионом в 2008-м с «Маклареном», а также в 2014-м и 2015-м в
составе «Мерседеса». За две гонки до конца сезона-2016 он уступает Росбергу 19
очков.