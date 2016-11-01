Льюис Хэмилтон: Если я не стану чемпионом, жизнь на этом не закончится

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что невыигрыш чемпионского титула в нынешнем сезоне не станет для него личной трагедией. Напомним, что он пока уступает своему партнеру по команде Нико Росбергу.



«Я не готовлю себя к поражению. Но в моей карьере уже был подобный опыт. Я проиграл в 2007-м. Я знаю, что если проиграю сейчас, это не будет так обидно, как в сезоне-2007. В своей карьере я проиграл много гонок и один чемпионат мира. Опыт поражений у меня имеется.

Если говорить о текущем положении дел в общем зачете, то больше шансов на то, что я проиграю чемпионство, чем выиграю четвертый титул. Безусловно, трудно смириться с проигрышем, но с этим ничего не поделаешь. Если я буду повержен в 2016-м, на этом жизнь не закончится», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Льюис становился чемпионом в 2008-м с «Маклареном», а также в 2014-м и 2015-м в составе «Мерседеса». За две гонки до конца сезона-2016 он уступает Росбергу 19 очков.