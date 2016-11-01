Геннадий Орлов: Шатов должен свою гордыню немного развернуть в сторону эффективности

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением об отсутствии полузащитника «Зенита» Олега Шатова в заявке сборной России.

- Шатова, как и Дзюбу, решили поберечь?

- Нет. Тут другая история. Здесь на первый план выходят игровые моменты. Он должен поменять вектор своей игры.

- Что вы имеете в виду?

- Он уходит от остроты в игре! Понимаете? Он в последней игре сделал аж три виража! Находится в зоне перед защитниками, но не рискует, не идет в обыгрыш. Выбирает легкий путь. Идет вдоль ворот, даже чуть назад и отдает защитнику. Ну зачем? Неправильный маневр. Кстати, такие вещи с ним стали происходить после чемпионата Европы.

- Психологически надломился?

- Не знаю. Он немного не понимает, что ему делать на футбольном поле. Тренер должен ему подсказать, он сам должен до этого дойти. Олег - уралец. Упрямый парень. Наверное, считает, что все, что он делает -правильно. Но здесь нужно свою гордыни немного развернуть в сторону эффективности. Он же способен забивать! Почему сейчас этого не делать. Какого-то движка не хватает, - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в сезоне-2016/17 Шатов провел 9 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач. Также на счету хавбека два матча и один гол в Лиге Европы.

1 ноября тренерский штаб сборной России вызвал 24 футболиста на подготовку к товарищеским играм против Катара и Румынии. Из «Зенита» были вызваны Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Павел Могилевец и Александр Кокорин.

Контрольный матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе, встреча с Румынией пройдет 15 ноября в Грозном. Оба матча начнутся в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовые трансляции встреч.