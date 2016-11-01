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Лучший «дальнобойщик» в истории НБА Рэй Аллен официально завершил карьеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ESPNКомментарии
Рэй Аллен
Рэй АлленИсточник: Reuters

41-летний атакующий защитник Рэй Аллен объявил о завершении спортивной карьеры.

Баскетболист сделал официальное заявление, в котором сообщил о своем уходе из большого спорта.

«Бог дал нам в жизни много возможностей. Она не сводится только к прыжкам с баскетбольным мячом», - заявил игрок.

Рэй Аллен - олимпийский чемпион Сиднея-2000 в составе сборной США. Он дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2008 в составе «Бостона», 2013 в составе «Майами»).

Игроку принадлежит абсолютный рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых бросков в регулярных чемпионатах (2973 из 7429 попыток).

Аллен 10 раз участвовал в «Матчах всех звезд НБА» (2000 - 2002, 2004 - 2009, 2011).


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