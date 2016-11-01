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Василий Карасев: У «Будучности» не такой «бегущий» состав, но в нем есть много хороших снайперов

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Еврокубка против сербской «Будучности».

- «Будучность» - хорошая команда, недавно обыграли на выезде «Партизан». У них не такой «бегущий» состав, но в нем есть много хороших снайперов. Самая большая сложность в том, что они будут много играть внутрь и играть спиной, а эта проблема у нас прослеживается, и она была даже в игре с «ВЭФом». А когда против нас выходят мощные четвертые номера, у нас сразу же начинаются проблемы, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербуржцы провели в Еврокубке два матча, обыграв «Баварию» (80:77) и уступив «УКАМ Мурсии» (83:85), и с тремя очками расположились на четвертом месте. Сербский клуб оба матча проиграл и замыкает группу.

Матч между «Зенитом» и «Будучностью» пройдет 2 ноября в «Юбилейном» и начнется в 20:45.

Матч

Зенит - Будучность

Место и дата

02 ноября 20:45, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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