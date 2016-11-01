Александр Зинченко: У Коку нет вспыльчивости и нервозности, чем иногда страдают украинские тренеры
Бывший
полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который сейчас выступает за ПСВ,
рассказал о методах работы главного тренера голландского клуба Филиппа Коку.
– После двух месяцев работы с главным тренером
ПСВ Филлипом Коку как ты можешь его описать?
–
Сложно мне описать его полностью, поскольку я многого не понимаю. Не зная
голландского, я все равно вижу, насколько он интеллигентный человек. Он может
долго и спокойно объяснять каждому. Нет вспыльчивости и нервозности у него, чем
иногда страдают украинские тренеры, - цитирует Зинченко Sport Arena.
Напомним, что Александр Зинченко выступает за ПСВ на правах
аренды, находясь на контракте в «Манчестер Сити».
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