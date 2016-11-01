Александр Зинченко: У Коку нет вспыльчивости и нервозности, чем иногда страдают украинские тренеры

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который сейчас выступает за ПСВ, рассказал о методах работы главного тренера голландского клуба Филиппа Коку.

– После двух месяцев работы с главным тренером ПСВ Филлипом Коку как ты можешь его описать?

– Сложно мне описать его полностью, поскольку я многого не понимаю. Не зная голландского, я все равно вижу, насколько он интеллигентный человек. Он может долго и спокойно объяснять каждому. Нет вспыльчивости и нервозности у него, чем иногда страдают украинские тренеры, - цитирует Зинченко Sport Arena.

Напомним, что Александр Зинченко выступает за ПСВ на правах аренды, находясь на контракте в «Манчестер Сити».