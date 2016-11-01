Игорь Гамула: «Ростову» терять нечего!

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о предстоящем матче «Ростова» с «Атлетико».

- Ожидания самые благоприятные! Вы сейчас и по молодежной команде видели, что они ввосьмером сзади оставались, не шли в атаку, боялись. Нападающего сняли, выпустили шестого защитника... Такая же ситуация и у основных команд. «Атлетико», если обыгрывает «Ростов», то выходит. Но они и так выйдут. А «Ростову» терять нечего! Отдохнули пару игр, сейчас выйдут и будут показывать класс. Уверен, что хорошую игру покажут, это 100%, - передает слова Гамулы «Р-Спорт».

Напомним, во вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанский «Атлетико» и российский «Ростов». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.





