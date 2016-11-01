Александр Зинченко: Верю, что ПСВ преодолеет кризис, я не вижу глобальной проблемы
Бывший
полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который сейчас выступает за ПСВ,
считает, что его нынешний клуб выйдет из кризиса.
– ПСВ сейчас переживает кризис и на прошлой
неделе тренировка даже началась на 45 минут позже из-за того, что Коку собрал
всех игроков на разговор. О чем шла речь?
–
Это останется внутри команды. Могу сказать только в общих чертах: мы обсуждали,
как нужно выходить из кризиса и что поменять в игре. Каждый высказал свое
мнение, и мы пришли к общему знаменателю. Надеюсь, все поправится. У любой
команды, как и у каждого человека, бывают спады. Верю, что скоро мы преодолеем
этот кризис.
– В чем причина неудачного старта для ПСВ
по-твоему?
–
Глобальной проблемы я не вижу. Может, цепь ошибок. Тренировочный процесс идет
отлично – хороший уровень, скорость, интенсивность, - цитирует Зинченко Sport Arena.
Напомним, что Александр Зинченко выступает за ПСВ на правах
аренды, находясь на контракте в «Манчестер Сити». Клуб из Эйндховена занимает
третье место в чемпионате Голландии, имея в активе 24 очка в 11 матчах.