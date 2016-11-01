Александр Зинченко: Верю, что ПСВ преодолеет кризис, я не вижу глобальной проблемы

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который сейчас выступает за ПСВ, считает, что его нынешний клуб выйдет из кризиса.

– ПСВ сейчас переживает кризис и на прошлой неделе тренировка даже началась на 45 минут позже из-за того, что Коку собрал всех игроков на разговор. О чем шла речь?

– Это останется внутри команды. Могу сказать только в общих чертах: мы обсуждали, как нужно выходить из кризиса и что поменять в игре. Каждый высказал свое мнение, и мы пришли к общему знаменателю. Надеюсь, все поправится. У любой команды, как и у каждого человека, бывают спады. Верю, что скоро мы преодолеем этот кризис.

– В чем причина неудачного старта для ПСВ по-твоему?

– Глобальной проблемы я не вижу. Может, цепь ошибок. Тренировочный процесс идет отлично – хороший уровень, скорость, интенсивность, - цитирует Зинченко Sport Arena.

Напомним, что Александр Зинченко выступает за ПСВ на правах аренды, находясь на контракте в «Манчестер Сити». Клуб из Эйндховена занимает третье место в чемпионате Голландии, имея в активе 24 очка в 11 матчах.