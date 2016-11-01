ФК «Легия» подписал контракт с игроком по FIFA

Польский футбольный клуб «Легия» подписал контракт с игроком по FIFА Михалом «Stroka» Строкошем.



Михал «Stroka» Строкош является одним из лучших игроков в Польше по FIFA. В клубе киберспортсмен будет выступать под 96 номером.





«Создание киберспортивного подразделения является следующим шагом в развитии нашего клуба. Мы отдаем себе отчет, что популярность киберспорта растет во всем мире, в том числе и в Польше. Это еще один инновационный проект, который мы реализуем в клубе», - заявил Богуслав Леснодорский, президент футбольного клуба «Легия».



Первым турниром для киберспортсмена станет Legia eSports Cup, который пройдет 5 и 6 ноября в городе Варшава, Польша. Призовой фонд соревнований составит 3 500 евро. На турнире примут участие представители клубов: «Манчестер Сити», «Шальке 04», «Вольфсбург», «Аякс», «Валенсия», «Пари Сен-Жермен», «Вест Хэм», «Спортинг» и «Монако».



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