Олег Знарок: Желания брать ветеранов не было

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал цели и состав команды на первый этап Еврохоккейтура в Финляндии.

- Нет другой задачи, как выигрывать в каждом матче. Желания брать ветеранов не было, молодые проявили себя в чемпионате, все на ведущих ролях в своих клубах, поэтому дали шанс попробовать себя на этом уровне. Капитана ещё не определяли. С вратарём на первый матч определились, но скажем, кто это, позже, - цитирует Знарка «Чемпионат».

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).