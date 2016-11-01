«Зенит» получил за выступление в Лиге чемпионов-2015/16 более 30 млн евро

УЕФА распределил денежные средства за выступление клубов в Лиге чемпионов сезона-2015/16.

Участники группового этапа, а также команды, выбывшие в раунде плей-офф, в общей сложности получили от УЕФА 1,345 млрд евро. «Зенит» получил 30,6 млн евро, ЦСКА - 19,2 млн евро.

Больше всего заработали «Манчестер Сити» (83,8 млн), «Реал» (80 млн), «Ювентус» (76,2 млн) и ПСЖ (70,8 млн).

Напомним, «Зенит» в сезоне-2015/16 в шести матчах группового этапа Лиги Чемпионов одержал пять побед. В плей-офф петербуржцы по сумме двух встреч уступили «Бенфике» (0:1 и 1:2).

Победителем турнира стал «Реал Мадрид», который в финале по пенальти обыграл мадридский «Атлетико».