Массимо Каррера: Никакого конфликта с Поповым не было

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал замену полузащитника «красно-белых» Ивелина Попова в матче 11-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

- Никакого конфликта с Поповым не было, я даже этого не заметил. Игрок всегда хочет выступать. Сложно понять, почему тренер тебя заменяет. Иногда бывает так, что игрок задает вопрос и ищет на него ответ. Если бы игрок был мне неприятен, его бы не было в команде. Замена произошла по другой причине, это не мера наказания. Замена производится в интересах клуба.

Самый ли сложный это год для меня? Нет. Я всю жизнь занимаюсь футболом. Это моя страсть, я стараюсь передать ее своим игрокам, — рассказал Каррера в эфире «Матч ТВ».