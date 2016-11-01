Массимо Каррера: Я доволен тем, как выступает «Спартак» в чемпионате

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал турнирное положения красно-белых после 12-ти туров в РФПЛ.

-У меня не было представлений в отношении российского футбола, я за ним не следил. Занимался только итальянскими спортсменами и теми, кто выступал в рамках итальянского чемпионата. В России меньше тактики, хорошо организованных команд немного, вот основной вывод, который я сделал.

Я доволен тем, как выступает «Спартак» в чемпионате. Да, мы совершали ошибки, но команда работает хорошо. Я говорил, что команда, которая хочет выиграть чемпионат, должна обладать самой сильной защитой. На нее надо делать ставку.

Вклад Аленичева? Я не могу сказать об этом. Сам стараюсь организовать работу команды. Не противопоставляю себя Аленичеву, стремлюсь добиться результатов, которые впечатляли бы. Ничего не могу сказать насчет той фразы, которую произнес в мой адрес Аленичев, — рассказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 12-ти туров чемпионата России московский «Спартак», набрав 28 очков, возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре красно-белые отправятся в Томск, где встретятся с местной «Томью».