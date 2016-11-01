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Николай Южанин назначен главным тренером «Кубани»

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Новым главным тренером «Кубани» стал Николай Южанин. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

При этом сообщается, что Евгений Калешин, у которого сейчас нет необходимой лицензии PRO, продолжит руководить командой, находясь уже в должности тренера.

– Выбор в пользу Николая Николаевича неслучаен, – отметил генеральный директор клуба Геннадий Крапивка. – Он уже работал в «Кубани», хорошо знает, что такое ФНЛ, и обладает богатым тренерским опытом. Уверен, что его знания помогут команде достичь поставленных целей.

– Благодарю руководство за оказанное доверие, – прокомментировал назначение Николай Южанин. – Я родился и вырос в Краснодаре, и «Кубань» для меня всегда была особенной командой. Возможность поработать в клубе с такой историей и армией неравнодушных болельщиков выпадает нечасто, поэтому я буду рад приносить пользу в любом качестве.

«Кубань» занимает 13-е место в ФНЛ, имея в активе 23 очка в 19 матчах. Ранее пост главного тренера команды покинул Дан Петреску.

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