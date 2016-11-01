Руслан Нигматуллин: Отставка Скрипченко связана с невыразительным выступлением команды

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку главного тренера «Урала» из Екатеринбурга Вадима Скрипченко.

- В первую очередь отставка главного тренера связана с невыразительным выступлением футбольного клуба «Урал». Команда находится внизу турнирной таблицы и демонстрирует несимпатичный футбол, как, например, и в матче с «Тереком». Футболисты не показывали никакой заинтересованности в том, чтобы победить этого соперника, играя при это у себя дома. Думаю, такое решение логично, - сообщил Нигматуллин в интервью Lenta.ru.

Напомним, что ранее на официальном сайте «Урала»появилась информация об отставке главного тренера уральского клуба.