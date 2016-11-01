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Александр Тарханов может возглавить «Урал»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

«Урал» ищет нового главного тренера после отставки Вадима Скрипченко. Им может стать Александр Тарханов.

По информации «Матч ТВ», назначение может состояться уже на этой неделе, до матча с «Крыльями Советов», который запланирован на 5 ноября. До этого момента командой будет руководить Юрий Матвеев.

Сейчас Тарханов тренирует «Славию», которая занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Болгарии. «Пока из «Урала» со мной никто не связывался. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, я готов вернуться в Россию, но сейчас готовлюсь к игре здесь, в Софии», - заявил тренер.

Напомним, Вадим Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 22 сентября являлся главным тренером клуба.

В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В минувшее воскресенье команда уступила на своем поле «Тереку» со счетом 1:4. Этот матч вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.

К матчу 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября) команду на правах и.о. главного тренера будет готовить Юрий Матвеев.

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