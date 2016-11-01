Александр Тарханов может возглавить «Урал»
«Урал» ищет нового главного тренера после отставки
Вадима Скрипченко. Им может стать Александр Тарханов.
По информации «Матч ТВ», назначение может состояться уже на этой неделе, до матча с
«Крыльями Советов», который запланирован на 5 ноября. До этого момента командой
будет руководить Юрий Матвеев.
Сейчас
Тарханов тренирует «Славию», которая занимает десятую строчку в турнирной
таблице чемпионата Болгарии. «Пока из «Урала» со мной никто не связывался.
Посмотрим, что будет дальше. Конечно, я готов вернуться в Россию, но сейчас готовлюсь
к игре здесь, в Софии», - заявил тренер.
Напомним, Вадим
Скрипченко вошел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, а 3 сентября был
назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 22 сентября являлся
главным тренером клуба.
В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В минувшее воскресенье команда уступила на своем поле «Тереку» со счетом 1:4. Этот матч вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.
К матчу
13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5 ноября) команду на правах
и.о. главного тренера будет готовить Юрий Матвеев.