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Игрок НБА заявил, что его домогались призраки

Источник:  Лента.РуКомментарии

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис пожаловался на привидения в отеле Skirvin Hilton в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Huffington post.

- Призраки были повсюду. Мне просто осталось принять этот факт, так что я не стал сопротивляться. Они начали трогать мое тело. А на одного из них я хочу подать в суд, так как он трогал меня за неприличные места, - заявил 36-летний американец, прибывший вместе с командой на матч регулярного первенства НБА против «Оклахома-Сити Тандер» (96:113).

Напомним, что форвард провел два матча чемпионата в составе «Лейкерс» и набранными очками не отметился.

Матч

Оклахома - Лейкерс - 113:96

Место и дата

31 октября 02:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

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