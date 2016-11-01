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Василий Уткин: Матч «Урал» – «Терек» я считаю договорным

Источник:  FacebookКомментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин на своей странице в Facebook поделился мнением о матче 12-го тура чемпионата России «Урал» – «Терек» (1:4). Он считает, что матч был договорнымю

«Сыгранный в воскресенье матч «Урал» – «Терек» я считаю договорным. Всё, что мне известно о договорных матчах, в ярко выраженной форме прослеживается в этом матче. Я перечислю. 
Первое: я посмотрел игру. Я работаю в спортивной журналистике больше двадцати лет (это неважно, но об этом я скажу позже). У меня сложилось четкое представление, что в этом матче отсутствовала спортивная борьба. Во всяком случае, в ключевых эпизодах этой игры, приведших к забитым мячам. Я посмотрел игру на всякий случай еще раз и своего мнения не изменил.
Второе: почитал, что пишут и говорят другие. Мнения не единогласны. Подавляющее большинство расценивают матч, как сомнительный, избегая слова «договорной». Сомнительный он по всем заметным со стороны признакам. Другие мнения о матче Урал – Терек я бы вежливо назвал уклончивыми. О матче, в котором было забито 5 мячей, а победили в нем 4:1 гости, я не нашел восхищенных искрометностью атак и результативностью тактики отзывов. Может, они и были, но я не нашел.

Третье: известно о резком падении букмекерских котировок по ходу матча. Ни у одной букмекерской компании нет экспертов, который оценивают честность матча по действиям футболистов на поле в режиме онлайн. Котировки обрушиваются только в том случае, если где-то вдруг ставятся большие деньги на определенный результат. 

Но договорным этот матч назвать почему-то нельзя. Обязательно последуют обвинения в клевете и судебный иск. В лучшем случае история этим ограничится. Это несправедливо. Матч договорной, и хватит изощряться в синонимах! Если у меня нет права назвать матч договорным, значит, у меня нет права называть вещи своими именами. Это полный беспредел по отношению к многолетнему пользователю русского языка. Или русским языком – сомневаюсь, как правильнее; вот видите – когда сомневаюсь, сразу же и говорю. А тут у меня сомнений нет. Договорной матч.

Мне скажут: где доказательства? Отвечаю: я перечислил выше. Других нет. Но важно, что никто у меня других требовать и не вправе. Что такое договорный матч и как порой осуществляется сговор – мы знаем. Например, два человека поговорили по телефону. Как я, журналист, могу представить доказательства в этом случае? Не могу, я не спецслужба, мне никто не даст права на прослушку, и правильно сделает этот никто. А если бы у меня была такая прослушка – значит, или я сам, или кто-то другой нарушил закон. Я виноват в том, что не нарушил закон? Нет», – написал Уткин.

Напомним, Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля. 

Также после игры принял решение уйти с поста главного тренера «Урала» Вадим Скрипченко.

Матч

Урал - Терек - 1:4 (1:1)

Голы

Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)

Предупреждения:

нет - Иванов, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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