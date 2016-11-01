Клозе продолжит учиться на тренера и войдет в тренерский штаб сборной Германии, начиная с матча с Сан-Марино

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении карьеры. В дальнейшем он планирует заняться тренерской работой.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, Клозе будет посещать тренерские курсы при организации, чтобы в будущем стать тренером. Выпускники этих курсов получат тренерскую лицензию категории «А». Кроме того, Клозе войдет в тренерский штаб сборной Германии, начиная с матча квалификации ЧМ-2018 против Сан-Марино, который состоится 11 ноября.



«На Миро всегда можно было положиться, и я рад, что он стал частью тренерского штаба. Он отличный пример для других, как спортсмен и как человек. Уверен, что он станет отличным тренером», - сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.