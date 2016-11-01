Клозе продолжит учиться на тренера и войдет в тренерский штаб сборной Германии, начиная с матча с Сан-Марино
Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении карьеры. В дальнейшем он планирует заняться тренерской работой.
Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного
союза, Клозе будет посещать тренерские курсы при организации, чтобы в будущем
стать тренером. Выпускники этих курсов получат тренерскую лицензию категории
«А». Кроме того, Клозе войдет в тренерский штаб сборной Германии, начиная с
матча квалификации ЧМ-2018 против Сан-Марино, который состоится 11 ноября.
«На Миро всегда можно было положиться, и я рад, что
он стал частью тренерского штаба. Он отличный пример для других, как спортсмен
и как человек. Уверен, что он станет отличным тренером», - сказал главный
тренер сборной Германии Йоахим Лев.
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