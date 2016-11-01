Валерий Ничушкин: Не жалею о том, что уехал из НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Ничушкин поделился своими ожиданиями от предстоящего Кубка Карьяла.

- Тяжело сравнить этот вызов в сборную с первым, который был перед Олимпиадой в Сочи. Были немного другие ощущения. Но по ответственности все то же самое. Так получилось, что очень много молодых ребят сейчас в сборной. Думаю, для болельщиков это будет очень интересный турнир.

У нас была всего одна тренировка, за время нее ничего не возникнет. Но я со всеми готов играть. Я первый день в команде, здесь достаточно весело.

Финны жестко играют? Мы сыграем еще жестче. У нас все игроки сильные, могут за себя постоять. Будет хорошо, если на Кубке Карьяла мы сыграем в духе сборной Северной Америки на Кубке мира. Только чтобы результат был получше. Готовы ли мы играть два дня подряд? Мы готовы играть хоть шесть, хоть семь, хоть восемь дней.

Я не сожалею о том, что уехал из НХЛ. Рад быть здесь, в России. Квартальнов был мной недоволен? Сейчас у нас всё в порядке, никаких проблем, - передает слова Ничушкина «Чемпионат».

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).