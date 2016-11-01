Олег Знарок: Брать ветеранов в сборную желания не было

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился своими мыслями о составе команды на первый этап Еврохоккейтура в Финляндии. Он отметил, что не планировал брать ветеранов.

- Не было желания взять в сборную пару ветеранов?

- Нет. Потому что молодые ребята проявили себя неплохо в чемпионате КХЛ. Все играют на ведущих ролях. Мы хотим дать им шанс попробовать себя на уровне Евротура.

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).