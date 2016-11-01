Олег Знарок: Брать ветеранов в сборную желания не было
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился своими мыслями о
составе команды на первый этап Еврохоккейтура в Финляндии. Он отметил, что не
планировал брать ветеранов.
- Не было желания взять в сборную пару ветеранов?
- Нет. Потому что молодые ребята проявили себя неплохо в чемпионате КХЛ.
Все играют на ведущих ролях. Мы хотим дать им шанс попробовать себя на уровне
Евротура.
Напомним,
Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с
Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).
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