Олег Знарок: У нас нет других задач, кроме победы в каждом матче

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился ожиданиями от первого этапа Еврохоккейтура. Напомним, что он пройдет в Финляндии.

- Какие задачи и цели у этого состава?

- У нас нет других задач, чем только выигрывать в каждом матче.

- Кто будет капитаном?

- Дайте нам время. Мы только сегодня собрались.

- Могут ли все три вратаря сыграть на «Кубке Карьяла»?

- Пока не знаю.

- Были игроки, которых вы еще хотели пригласить?

- Да, но им помешали травмы. Называть их не буду, а то обижу тех, кого вызвал.

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).