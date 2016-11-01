Олег Знарок: У нас нет других задач, кроме победы в каждом матче
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился ожиданиями от первого
этапа Еврохоккейтура. Напомним, что он пройдет в Финляндии.
- Какие задачи и цели у этого состава?
- У нас нет других задач, чем только выигрывать в каждом матче.
- Кто будет капитаном?
- Дайте нам время. Мы только сегодня собрались.
- Могут ли все три вратаря сыграть на «Кубке Карьяла»?
- Пока не знаю.
- Были игроки, которых вы еще хотели пригласить?
- Да, но им помешали травмы. Называть их не буду, а то обижу тех, кого
вызвал.
Напомним,
Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с
Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически