Юрий Семин: «Локомотив» должен преподнести сюрпризы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру «железнодорожников» после 12 туров РФПЛ.

- С одной стороны, очень сложно было вернуться в «Локомотив». С другой, как будто в родной дом пришел. В отдельных матчах мы играем неплохо. В Казани был хороший первый тайм, но провалил стандарты после перерыва. Цельной игры у нас еще нет. Сегодняшняя турнирная таблица премьер-лиги справедлива. Но впереди еще много игр, и мы должны преподнести сюрпризы, - сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после 12 туров в активе футболистов «Локомотива» 12 очков и 11 место в турнирной таблице чемпионата России.