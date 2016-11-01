Олег Знарок: Почему бы не дать шанс молодым?

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, почему он вызвал несколько молодых игроков. Напомним, что российская команда сыграет на первом этапе Еврохоккейтура в Финляндии.

- Средний возраст нашей команды – 22 года. Вы специально так сделали?

- А почему не дать шанс молодым? Они что, в своих клубах плохо играют?

- Мы тут шутили, что два Владимира Ткачева – много для сборной. Почему не позвали парня из «Адмирала»?

- Потому что в данный момент решили вот так. Взяли бы Ткачева – вы задали бы вопрос по другому игроку. Однозначно!

- У нас работа такая.

- Естественно. Поэтому и говорю. А за владивостокским Ткачевым мы следим. Он в предпоследнем матче забил решающий гол. Да, мы следим за всеми. Честно, - сказал Знарок.

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).