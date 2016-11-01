Олег Знарок: Почему бы не дать шанс молодым?
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тренер сборной России Олег Знарок рассказал, почему он вызвал несколько молодых
игроков. Напомним, что российская команда сыграет на первом этапе
Еврохоккейтура в Финляндии.
- Средний возраст нашей команды – 22 года. Вы специально так сделали?
- А почему не дать шанс молодым? Они что, в своих клубах плохо играют?
- Мы тут шутили, что два Владимира Ткачева – много для сборной. Почему не
позвали парня из «Адмирала»?
- Потому что в данный момент решили вот так. Взяли бы Ткачева – вы задали
бы вопрос по другому игроку. Однозначно!
- У нас работа такая.
- Естественно. Поэтому и говорю. А за владивостокским Ткачевым мы следим.
Он в предпоследнем матче забил решающий гол. Да, мы следим за всеми. Честно, -
сказал Знарок.
Напомним,
Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с
Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).