Олег Знарок: Голышев как был боевым парнем, так и остался
Главный тренер сборной
России Олег Знарок рассказал, почему он вызвал в команду нападающего «Автомобилиста»
Анатолия Голышева. Напомним, что россиянам предстоит сыграть на первом этапе
Еврохоккейтура в Финляндии.
- Илья Ковальчук, Сергей Мозякин могут сыграть на домашнем этапе Евротура?
- Наверное, могут. Посмотрим.
- Анатолий Голышев в прошлом году играл ярче, а теперь в основу
«Автомобилиста» не всегда попадает. Вы его авансом позвали?
- Не думаю, у него что-то пропало. Как был боевым парнем, так им и
остался. У каждого игрока есть взлеты и падения. Но мы потенциал Голышева
знаем, - сказал Знарок.
Напомним,
Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с
Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).
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