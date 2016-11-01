Олег Знарок: Голышев как был боевым парнем, так и остался

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, почему он вызвал в команду нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева. Напомним, что россиянам предстоит сыграть на первом этапе Еврохоккейтура в Финляндии.

- Илья Ковальчук, Сергей Мозякин могут сыграть на домашнем этапе Евротура?

- Наверное, могут. Посмотрим.

- Анатолий Голышев в прошлом году играл ярче, а теперь в основу «Автомобилиста» не всегда попадает. Вы его авансом позвали?

- Не думаю, у него что-то пропало. Как был боевым парнем, так им и остался. У каждого игрока есть взлеты и падения. Но мы потенциал Голышева знаем, - сказал Знарок.

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).