Сборной Боливии засчитано два поражения в отборочном турнире к ЧМ-2018

Дисциплинарный комитет FIFA наказал сборную Боливии техническими поражениями в двух матчах, состоявшихся в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018.

Речь идет о матчах, прошедших в сентябре 2016 года, со сборными Перу (2:0) и Чили (0:0). В этих двух матчах сборной Боливии присуждены технические поражения со счетом 0:3.

«Наказание сборной Боливии связано с участием в матча против Перу и Чили футболиста Нельсона Кабреры, который вышел на поле в составе сборной Боливии в нарушение правил FIFA о правомерности заявки футболиста за национальную сборную», - сообщается в официальном сообщении на сайте ФИФА.

Отметим, что ранее Кабрера выступал в форме сборной Парагвая.

Добавим, что Федерации футбола Боливии придется заплатить штрав в размере 12 тысяч швейцарских франков.