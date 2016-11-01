Александр Зинченко: Было приятно, что ростовские болельщики меня помнили
Бывший
полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который сейчас выступает за ПСВ,
поделился воспоминаниями от матча против «Ростова» в Лиге чемпионов (2:2). Он отметил, что его
приятно удивил прием ростовских болельщиков.
– Нидерланды – страна небольшая. Вы вряд ли
летаете на каждый матч на самолете.
– В России вылетали всегда за день до игры и ночевали в том
городе. Здесь едем на автобусе в день матча. Если ехать 2-2,5 часа, выезжаем
рано утром. Там уже обедаем и спим 2-3 часа. Летал я пока только на Лигу
чемпионов в Ростов и Мюнхен.
– В Ростове помнили тебя болельщики?
– Да, меня это очень удивило, потому это был всего мой третий
визит в Ростов. Было безумно приятно. Приходили мои знакомые и друзья, -
цитирует Зинченко Sport Arena.
Напомним, что Александр Зинченко выступает за ПСВ на правах
аренды, находясь на контракте в «Манчестер Сити».