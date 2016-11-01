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Александр Зинченко: Было приятно, что ростовские болельщики меня помнили

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который сейчас выступает за ПСВ, поделился воспоминаниями от матча против «Ростова» в Лиге чемпионов (2:2). Он отметил, что его приятно удивил прием ростовских болельщиков.

– Нидерланды – страна небольшая. Вы вряд ли летаете на каждый матч на самолете.

– В России вылетали всегда за день до игры и ночевали в том городе. Здесь едем на автобусе в день матча. Если ехать 2-2,5 часа, выезжаем рано утром. Там уже обедаем и спим 2-3 часа. Летал я пока только на Лигу чемпионов в Ростов и Мюнхен.

– В Ростове помнили тебя болельщики?

– Да, меня это очень удивило, потому это был всего мой третий визит в Ростов. Было безумно приятно. Приходили мои знакомые и друзья, - цитирует Зинченко Sport Arena.

Напомним, что Александр Зинченко выступает за ПСВ на правах аренды, находясь на контракте в «Манчестер Сити».

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