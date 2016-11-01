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«Зенит» – «Дандолк». Дзюба из-за травмы может пропустить матч

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить домашний матч Лиги Европы против ирландского «Дандолка».

- Артема действительно были и в определенной степени сохраняются проблемы с коленным суставом. По согласованию с тренерским и медицинским штабом сборной России игрок не был вызван в расположение национальной команды на ближайшие контрольные матчи. Он принимает участие в подготовке к матчу Лиги Европы с «Дандолком», однако решение об участии Дзюбы в самом матче под вопросом, - приводит слова руководителя пресс-службы «Зенита» Дмитрия Циммермана ТАСС. 

Напомним, Дзюба в сезоне-2016/17 провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Также форвард провел два матча в Лиге Европы и одну товарищескую встречу против Коста-Рики, где отличился дублем.

Матч между «Зенитом» и «Дандолком» пройдет в Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Дандолк

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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