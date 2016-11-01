Егоров рассудит «Томь» и «Спартак», Карасев – «Терек» и «Зенит»
Стало известно, кто будет обслуживать матчи 13-го тура чемпионата России.
Главным арбитром на матч «Томь» - «Спартак» назначен Александр Егоров из Саранска. Игру «Терека» и «Зенита» будет судить москвич Сергей Карасев.
5 ноября (суббота)
«Томь» — «Спартак»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Уфа» — «Рубин»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
«Локомотив» — «Анжи»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); нспектор — Михаил Ходырев (Москва).
6 ноября (воскресенье)
«ЦСКА» — «Амкар»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Терек» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Ростов» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).