Сегодня организации Virtus.pro исполнилось 13 лет

Сегодня российской киберспортивной организации Virtus.pro исполнилось 13 лет.



Российская организация Virtus.pro была основана 1 ноября 2003 года как команда в дисциплине Counter-Strike. Команды организации — многократные чемпионы России и СНГ, обладатели международных медалей и чемпионских титулов: 100 золотых медалей, 170 серебряных, 220 бронзовых в более чем десяти дисциплинах.



«За прошедшие годы в рядах «медведей» побывало много великих игроков, а сегодня эмблему клуба защищают достойные преемники тех, кто стоял у истоков. Давайте пожелаем им новых побед и профессионального роста!



Нашим болельщикам желаем крепких нервов и терпения. Ваша поддержка неоценима. Благодаря ей мы — сила, которая поднимает киберспорт на новый уровень!», — говорится в обращении организации в ВКонтакте



На сегодняшний день у организации есть составы по Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm и Hearthstone.