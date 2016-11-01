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Сегодня организации Virtus.pro исполнилось 13 лет

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Сегодня российской киберспортивной организации Virtus.pro исполнилось 13 лет.

Российская организация Virtus.pro была основана 1 ноября 2003 года как команда в дисциплине Counter-Strike. Команды организации — многократные чемпионы России и СНГ, обладатели международных медалей и чемпионских титулов: 100 золотых медалей, 170 серебряных, 220 бронзовых в более чем десяти дисциплинах.

«За прошедшие годы в рядах «медведей» побывало много великих игроков, а сегодня эмблему клуба защищают достойные преемники тех, кто стоял у истоков. Давайте пожелаем им новых побед и профессионального роста! 

Нашим болельщикам желаем крепких нервов и терпения. Ваша поддержка неоценима. Благодаря ей мы — сила, которая поднимает киберспорт на новый уровень!», — говорится в обращении организации в ВКонтакте

На сегодняшний день у организации есть составы по Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm и Hearthstone.

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