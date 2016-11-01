Моуринью обвиняется в оскорблении арбитра матча «МЮ» – «Бернли»
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против главного тренера «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью. Он обвиняется в оскорблении арбитра во время матча
чемпионата Англии против «Бернли» (0:0).
Напомним, что во время этой игры Моуринью был удален. Как сообщает
официальный сайт Футбольной ассоциации, Моуринью подозревается в том, что он
оскорбил главного арбитра Марка Клаттенбурга в подтрибунном помещении.
У Моуринью есть время ответить на обвинения до 18:00 по местному времени 4 ноября, чтобы ответить на обвинения. Ранее португалец уже обвинялся в оскорблении арбитра во время матча с «Ливерпулем».
Матч
Манчестер Юнайтед - Бёрнли - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Шоу, Блинд, Рохо, Лингард (Руни, 73), Погба, Мата (Феллайни, 73), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд (Депай, 82)
Бёрнли: Хитон, Уорд (Фланаган, 44), Кин, Ми, Лоутон, Марни, Эрфилд, Хендрик, Гудмундссон (Бойд, 85), Воукс, Грэй (Барнс, 60)
Предупреждения:
Эррера, 33; Погба, 84 - Фланаган, 67; Хитон, 90; Марни, 90
Удаления:
Эррера, 68 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция