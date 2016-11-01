Моуринью обвиняется в оскорблении арбитра матча «МЮ» – «Бернли»

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Он обвиняется в оскорблении арбитра во время матча чемпионата Англии против «Бернли» (0:0).

Напомним, что во время этой игры Моуринью был удален. Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации, Моуринью подозревается в том, что он оскорбил главного арбитра Марка Клаттенбурга в подтрибунном помещении.

У Моуринью есть время ответить на обвинения до 18:00 по местному времени 4 ноября, чтобы ответить на обвинения. Ранее португалец уже обвинялся в оскорблении арбитра во время матча с «Ливерпулем».