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Моуринью обвиняется в оскорблении арбитра матча «МЮ» – «Бернли»

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Он обвиняется в оскорблении арбитра во время матча чемпионата Англии против «Бернли» (0:0).

Напомним, что во время этой игры Моуринью был удален. Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации, Моуринью подозревается в том, что он оскорбил главного арбитра Марка Клаттенбурга в подтрибунном помещении.

У Моуринью есть время ответить на обвинения до 18:00 по местному времени 4 ноября, чтобы ответить на обвинения. Ранее португалец уже обвинялся в оскорблении арбитра во время матча с «Ливерпулем».

Матч

Манчестер Юнайтед - Бёрнли - 0:0

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Шоу, Блинд, Рохо, Лингард (Руни, 73), Погба, Мата (Феллайни, 73), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд (Депай, 82)

Бёрнли: Хитон, Уорд (Фланаган, 44), Кин, Ми, Лоутон, Марни, Эрфилд, Хендрик, Гудмундссон (Бойд, 85), Воукс, Грэй (Барнс, 60)

Предупреждения:

Эррера, 33; Погба, 84 - Фланаган, 67; Хитон, 90; Марни, 90

Удаления:

Эррера, 68 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

29 октября 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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