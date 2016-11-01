Никита Гусев: Постараюсь взять на себя роль лидера сборной России

Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев поделился мнением о подготовке к Кубку Карьяла.

- Я постараюсь взять на себя роль лидера национальной команды. Что касается звания капитана, то уже посмотрим. Это важно, и если вдруг меня назначат, то приму. У нас собрались все молодые, все хотят побеждать. Мы будем играть только на победу в каждом матче. Но я хочу сказать, что 25 лет - это уже и не такие молодые. У нас есть три-четыре человека, кто моложе, но все остальные находятся как раз в том возрасте, когда нужно доказывать, - приводит слова Гусева «Р-Спорт».

Напомним, Гусев в сезоне-2016/17 провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 30 (10+30) очков.

Сборная России проводит подготовку к Кубку Карьяла в Новогорске. Россияне на турнире встретятся с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).