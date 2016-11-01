Ивайло Петев: В матче с «Севильей» «Динамо» нужно играть смелее
Главный тренер загребского «Динамо» Ивайло Петев поделился ожиданиями от
матча с «Севильей». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках
группового турнира Лиги чемпионов
«Нам надо быть смелее. Я вряд ли буду что-то менять по сравнению с
первой встречей, где нам удалось наладить игру во втором тайме. Уверен, что
наши молодые игроки захотят проявить себя в Севилье и будут действовать еще
опаснее», - цитирует Петева
официальный сайт УЕФА.
Матч «Севилья» - «Динамо» состоится 2 ноября. Начало матча в 22:45 по Москве.
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