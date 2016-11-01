Читатели «Советского спорта» считают, что «Атлетико» обыграет «Ростов»
«Советский спорт» провел опрос читателей
поводу результата матча Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ростов». Большинство
участников опроса считает, что победу одержит мадридский клуб.
Самым популярным оказался вариант с
крупной победой «Атлетико» - за него проголосовало 620 человек. На втором месте победа «Атлетико» в 1-2 мяча –
488 человек. 162 человека верят в победу «Ростова» в 1-2 мяча. Остальные
варианты набрали меньше голосов.
Матч начнется в 22:45 по Москве. Sovsport.ru проведет его текстовую трансляцию.
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