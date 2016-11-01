Читатели «Советского спорта» считают, что «Атлетико» обыграет «Ростов»

«Советский спорт» провел опрос читателей поводу результата матча Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ростов». Большинство участников опроса считает, что победу одержит мадридский клуб.

Самым популярным оказался вариант с крупной победой «Атлетико» - за него проголосовало 620 человек. На втором месте победа «Атлетико» в 1-2 мяча – 488 человек. 162 человека верят в победу «Ростова» в 1-2 мяча. Остальные варианты набрали меньше голосов.

Матч начнется в 22:45 по Москве. Sovsport.ru проведет его текстовую трансляцию.