Хорхе Сампаоли: Второй матч будет более открытым, чем первая игра в Загребе
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли
поделился ожиданиями от матча с загребским «Динамо». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов
«Думаю, эта игра будет отличаться от первой в
Загребе. Там мы, на мой взгляд, были намного лучше соперника, и счет 1:0 -
меньше, чем мы заслужили. В этот раз матч будет намного более открытым, ведь
обеим командам нужна только победа. К тому же в состав «Динамо» вернулось несколько футболистов, которые не играли
с нами в Загребе», -
цитирует Сампаоли официальный сайт УЕФА.
Матч «Севилья» - «Динамо» состоится 2 ноября. Начало матча в 22:45 по Москве.
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