Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хорхе Сампаоли: Второй матч будет более открытым, чем первая игра в Загребе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча с загребским «Динамо». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов

«Думаю, эта игра будет отличаться от первой в Загребе. Там мы, на мой взгляд, были намного лучше соперника, и счет 1:0 - меньше, чем мы заслужили. В этот раз матч будет намного более открытым, ведь обеим командам нужна только победа. К тому же в состав «Динамо» вернулось несколько футболистов, которые не играли с нами в Загребе», - цитирует Сампаоли официальный сайт УЕФА.

Матч «Севилья» - «Динамо» состоится 2 ноября. Начало матча в 22:45 по Москве.

Голосование: Как завершится матч «Монако» – ЦСКА?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов» определился со стартовым составом на матч с «Атлетико»Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»Стал известен стартовый состав мадридского «Атлетико» на матч Лиги чемпионов против «Ростова».Томас Тухель: Это Лига чемпионов, тут легко не бываетГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с лиссабонским «Спортингом». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.Кейн не сыграет за «Тоттенхэм» против «Байера» в Лиге чемпионовФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не примет участие в матче Лиги чемпионов против «Байера». Информацию об этом подтвердил главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино.Леонид Слуцкий: Акинфеев — олицетворение российского футболаЛеонид Слуцкий: Акинфеев — олицетворение российского футболаНа предматчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА сказал, что не чувствует сверхдавления.Леонид Слуцкий: В заявке будут те же 17 человек, что и в дербиГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подготовке армейцев к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».Маурисио Почеттино: «Уэмбли» вдохновит «Тоттенхэм» на матч с «Байером»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Байера». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.Лига чемпионов. 4-й тур. «Атлетико» – «Ростов», ПСВ – «Бавария» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Русские пришли. Как Монако ждет матч с ЦСКАРусские пришли. Как Монако ждет матч с ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» продолжает изучать обстановку в маленьком княжестве накануне матча «Монако» - ЦСКА.Читатели «Советского спорта» считают, что «Атлетико» обыграет «Ростов»«Советский спорт» провел опрос читателей поводу результата матча Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ростов». Большинство участников опроса считает, что победу одержит мадридский клуб.Ивайло Петев: В матче с «Севильей» «Динамо» нужно играть смелееГлавный тренер загребского «Динамо» Ивайло Петев поделился ожиданиями от матча с «Севильей». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.Александр Зинченко: Было приятно, что ростовские болельщики меня помнилиБывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который сейчас выступает за ПСВ, поделился воспоминаниями от матча против «Ростова» в Лиге чемпионов (2:2). Он отметил, что его приятно удивил прием ростовских болельщиков.«Зенит» получил за выступление в Лиге чемпионов-2015/16 более 30 млн евроУЕФА распределил денежные средства за выступление клубов в Лиге чемпионов сезона-2015/16.Игорь Гамула: «Ростову» терять нечего!Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о предстоящем матче «Ростова» с «Атлетико».Александр Бубнов: Ростовчане сами не верят, что они смогут забить в МадридеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Атлетико» - «Ростов». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.«Ростов» проиграл «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФАВо вторник в матче 4-го тура группы D Юношеской лиги УЕФА футболисты «Ростова» уступили «Атлетико». Встреча прошла в городе Махадаонде и завершилась со счетом 1:0.Войцех Ковалевски: Уверен, во время игры Акинфеев не думает о своей серии в Лиге чемпионовБывший вратарь «Спартака» и «Шахтера» Войцех Ковалевски поделился своим мнением об антирекордной серии Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Марио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияМарио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА.Зидан взял на матч с «Легией» двух игроков из второй команды «Реала»Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые отправятся на игру с варшавской «Легией».Арьен Роббен: В последний раз я играл в Голландии, когда мы провожали ван БоммеляВингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ.

Динамо Зг
Динамо Згкалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Хорхе Сампаоли
Хорхе Сампаоливсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение