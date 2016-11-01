Владислав Третьяк: Знарок – молодец. Мы пробуем молодежь

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим мнением по поводу состава сборной России. Напомним, что российская команда сыграет на первом этапе Еврохоккейтура в Финляндии.

«Знарок – молодец. Мы пробуем молодежь. Это ведь делает НХЛ на чемпионатах мира и Кубке мира. Сегодняшние звезды – одно. А что дальше? Но мы видим, что молодежная команда всегда при медалях, юношеская команда неплохая. Но мы должны дать ребятам проявить себя, сделать шаг вперед.

Помню, мне в 17 лет сказали, что в сборную взяли. Так я две ночи не спал! Поймите чувства этих парней. Посмотрите, как молодые звезды Северной Америки на Кубке мира играли. Они уже мастера, но им нужно имя заработать. И теперь есть шанс на Евротуре. Но мы все равно ставим задачу победить», - сказал Третьяк.

Напомним, Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).