Владислав Третьяк: Знарок – молодец. Мы пробуем молодежь
Президент федерации хоккея России Владислав
Третьяк поделился своим мнением по
поводу состава сборной России. Напомним, что российская команда сыграет на
первом этапе Еврохоккейтура в Финляндии.
«Знарок – молодец. Мы пробуем молодежь. Это ведь делает НХЛ на чемпионатах
мира и Кубке мира. Сегодняшние звезды – одно. А что дальше? Но мы видим, что
молодежная команда всегда при медалях, юношеская команда неплохая. Но мы должны
дать ребятам проявить себя, сделать шаг вперед.
Помню, мне в 17 лет сказали, что в сборную взяли. Так я две ночи не спал!
Поймите чувства этих парней. Посмотрите, как молодые звезды Северной Америки на
Кубке мира играли. Они уже мастера, но им нужно имя заработать. И теперь есть
шанс на Евротуре. Но мы все равно ставим задачу победить», - сказал Третьяк.
Напомним,
Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с
Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).