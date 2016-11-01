Владислав Третьяк: КХЛ должна быть международной лигой
Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим мнением по поводу состава участников КХЛ. Он сказал, что в лиге должны играть иностранные клубы.
- Сейчас видны проблемы у иностранных клубов КХЛ – у «Йокерита»,
«Куньлуня», рижского «Динамо». Может, нам сократить лигу и сделать упор на
российские команды?
- Вы же помните задумку, когда создавали КХЛ. Это должна быть лига международного плана. Чтобы наш флаг поднимали не только в России, но и в других странах. Нам важно объединять хоккеистов.
Может, и много команд. Надо подумать, все посчитать. Вот Борис Майоров выступил в «Советском спорте», что КХЛ должна состоять из 16 команд, - сказал Третьяк.
Напомним, что с нынешнего сезона в КХЛ играет китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».