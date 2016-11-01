Маурисио Почеттино: «Уэмбли» вдохновит «Тоттенхэм» на матч с «Байером»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Байера». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны играть умно и интенсивно с первой же минуты. «Уэмбли» вдохновит команду: 90 тысяч болельщиков станут большой проблемой для соперников. Это очень важно, ведь сегодня ключевой матч для нас. Мы понимаем, что «Байер» - очень сильная команда. Будет сложно, но мы знаем, что просто должны брать три очка, если хотим пробиться в следующий раунд.

У Ламелы были проблемы с бедром сегодня на тренировке. Может быть, завтра он не сыграет. Мы пока не уверены», - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» - «Байер» состоится 2 ноября. Начало в 22:45 по Москве.