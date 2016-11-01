Леонид Слуцкий: В заявке будут те же 17 человек, что и в дерби

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подготовке армейцев к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».

- В заявке будут те же 17 человек, что и в дерби. Поставил ли удачный выход Страндберга на замену перед дилеммой, кого выпускать — его или Траоре? Безусловно.



Меня волнуют проблемы, которые происходят только внутри команды. Соответственно, я концентрируюсь только на них. Этого закона придерживаются все футболисты и тренеры, которые работают в футболе. Если ты работаешь на таком уровне, то должен отключаться от того что происходит снаружи. Слова поддержки от президента клуба всегда, безусловно, приятны. Но не могу сказать что внутри я чувствую какое-то сверхдавление.

Пока есть шансы, глупо не ставить задачу выйти из групп, - передает слова Слуцкого «Чемпионат».

Напомним, что матч четвертого турагруппового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» пройдет 2 ноября в Монако на поле стадиона «Луи II». Начало матча в 22:45 по московскому времени.

